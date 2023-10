Una lunga carriera tra Francia e Inghilterra (tra le sue squadre Lione, Marsiglia, Newcastle, Chelsea e Lille), ora per Loic Remy è arrivato il momento di dire basta: 36 anni l'attaccante si ritira ufficialmente dal calcio giocato. Nel 2020 era stato a un passo dal giocare in Italia: era tutto fatto con il Benevento, ma non superò le visite mediche e alla fine si accasò in Turchia, al Caykur Rizespor.