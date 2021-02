Ora è ufficiale, il binomio Sky-Champions League prosegue. Tramite un comunicato, la pay-tv di Santa Giulia ha ufficializzato l'acquisizione dei diritti tv delle due principali competizioni Uefa per club per il triennio 2021-2024.



IL COMUNICATO - "Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024" si legge nella nota diffusa. "Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni".



I DETTAGLI - Si compone sempre più, dunque, il puzzle delle ufficialità per i diritti della Champions. A dicembre, Amazon Prime aveva annunciato l'acquisizione in esclusiva di 16 match. Mediaset, invece, dovrebbe ottenere l'esclusiva per 16 partite, le migliori del martedì, da trasmettere in chiaro, oltre alla trasmissione in streaming di 104 altre partite (a pagamento).