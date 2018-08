Non solo Serie B e Serie C. Anche il campionato Primavera sta risentendo dell'immenso clima di incertezza che ruota attorno alla composizione degli organici dei campionati minori italiani. La Lega Serie A ha infatti confermato lo slittamento del via della stagione 2018-19 con la prima giornata del campionato Primavera 1 che non si giocherà più il 1° settembre, ma sarà rimandata al 15 settembre.