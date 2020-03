Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

Anche laha ufficializzato la sospensione del proprio campionato per i prossimi 30 giorni in seguito all'emergenza coronavirus.ECCO IL COMUNICATOLa MLS sospende il proprio campionato per i prossimi 30 giorni con effetto immediato dato che la lega sta continuando a valutare l'impatto del coronavirus attraverso la sua task force medica e i pubblici uffici sanitari. Al momento appropriato la lega e i club comunicheranno i piani per il proseguimento della stagione 2020.