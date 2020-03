Anche il campionato portoghese si ferma ufficialmente a tempo indeterminato in seguito alla crescente emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa oggi dal gruppo di emergenza istituito dalla Federazione Portoghese che ha subito interrotto tutti i torni di calcio e calcio a 5.



IL COMUNICATO - Il gruppo di emergenza creato dal presidente del FPF per monitorare l'impatto di Covid-19 si è riunito giovedì mattina e in considerazione della crescente limitazione dell'accesso alle strutture sportive e della necessità per l'intera popolazione di seguire efficaci misure igieniche è stato deciso di sospendere le competizioni nazionali di calcio e calcetto organizzate dalla Federazione calcistica portoghese. La misura si applica dal 13 marzo ed è valida per un periodo indeterminato. La situazione causata da Covid-19 continuerà a essere monitorata dal gruppo di emergenza, che sarà in grado di rivedere - espandendo o riducendo - le misure ora implementate.