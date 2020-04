Davide Vagnati saluta la Spal. Il direttore sportivo, artefice con le altre componenti del club della doppia promozione fino alla Serie A con tanto di salvezza nella scorsa stagione, dice addio ufficialmente con tanto di risoluzione del contratto in essere. Come appreso da Calciomercato.com, lo attende adesso il Torino: il presidente Cairo sta pensando di inserire una nuova figura in dirigenza e Vagnati è la sua prima scelta, ma l'accordo è ancora da trovare e completare nei dettagli.