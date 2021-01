Colpo a centrocampo per il, che si rinforza in vista della seconda parte di stagione. Come annunciato dal club ligure, "​il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin(Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni". Un rinforzo importante in chiave salvezza per la squadra allenata da Davide Ballardini.