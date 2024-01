UFFICIALE: Sturaro rescinde col Karagumruk, via libera per il Catania

La squadra turca del Fatih Karagumruk saluta il centrocampista ex Genoa e Juve Stefano Sturaro, che è da oggi ufficialmente svincolato. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale.



"Il contratto del nostro giocatore Stefano Sturaro è stato risolto consensualmente. Lo ringraziamo per tutto l'impegno profuso per il nostro club e gli auguriamo successo per la sua futura carriera calcistica".



Adesso Sturaro è libero di firmare per il Catania, in Serie C: la società di Pelligra e Grella lo ha infatti individuato come rinforzo ideale in mezzo al campo.