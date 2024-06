Ufficiale: Svizzera-Italia agli ottavi se battiamo la Croazia o pareggiamo

Getty Images

Lo diciamo francamente: stavamo già preparando il pezzo sullo spauracchio Germania, ma alla fine Fullkrug ha riportato sulla via del pronostico la classifica del gruppo A. Visto che la Spagna, battendo l'Italia, ha certificato il primo posto nel B,. Ma chi si sarebbe aspettato che questa rischiasse di essere proprio la nazionale di casa?, in quest'ordine solo formalmente ma giocata a Francoforte, stava per finireche hanno resistito all'assedio avversario dopo la rete del bolognesee sfiorato anche il raddoppio con un gol di Vargas annullato per fuorigioco. Poi, nel recupero, è arrivato il pareggio dell'attaccante del Borussia Dortmund. Di conseguenza,Sì, se non vogliamo rischiare di uscire prima della fase a eliminazione diretta.(pescheremmo la prima del gruppo E o del gruppo F). Se poi gli albanesi dovessero approfittare del turnover degli iberici già primi, ci sarebbe pure il rischio di venire eliminati seduta stante. No,Con gli avversari che dovranno rinunciare a Widmer, in una partita che ci offrirebbe la rivincita rispetto al doppio incrocio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, macchiato dai due errori dal dischetto di Jorginho.