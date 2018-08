Erick Thohir non è più proprietario del D.C. United: con una nota ufficiale, il club statunitense ha comunicato il passaggio nelle mani del gruppo controllato da Jason Levien. Thohir, commenta: "È stato un onore essere stato parte del D.C. United in un momento così importante per il club, aver sostenuto gli sforzi per costruire l'Audi Field e avere trovato un partner così stretto in Jason. Ho fiducia nell'organizzazione nelle mani di Levien e dei suoi nuovi soci. Non vedo l'ora di dare il mio sostegno alla squadra mentre crescerà negli anni a venire".