Mercoledì 1 agosto 2018 il Torino affronterà in amichevole la Chapecoense: una partita ricca di fascino tra due società accomunate da un tragico destino. La gara verrà per l'assegnazione della prima Sportpesa Cup: l'incontro verrà disputato allo stadio Olimpico Grande Torino, il calcio d'inizio è alle ore 21.30 e sarà possibile vederlo anche in diretta televisiva su La7 e su Torino Channel.



I biglietti per assistere a Torino-Chapecoense saranno in vendita da giovedì 12 luglio presso la biglietteria dello stadio Olimpico e le ricevitoria del circuito VivaTicket. I tagliandi si potranno inoltre acquistare on line su www.vivaticket.com.