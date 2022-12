"Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell'AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta".



Questo il comunicato con cui l'AIA dà conto delle dimissioni del presidente Alfredo Trentalange, nell'occhio del ciclone dopo lo scandalo Rosario D'Onofrio: l'ex procuratore arbitrale, infatti, era stato nominato alla carica mentre si trovava agli arresti domiciliari per scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi per reati legati al mercato degli stupefacenti.



EPPURE... - Solo pochi giorni fa, prima di presentarsi in Procura, Trentalange dichiarava: “Ho preso atto con stupore e amarezza del contenuto della comunicazione inerente la chiusura dell’istruttoria della Procura Federale relativamente al caso D’Onofrio anche se è bene precisare che non si tratta di un deferimento a mio carico. In tal senso ho chiesto di essere sentito con estrema sollecitudine dal Procuratore, Dott. Giuseppe Chinè, non solo a mia tutela ma soprattutto nell’interesse di tutta l’Associazione Italiana Arbitri. Tengo a chiarire che non ho nessuna intenzione di dimettermi”.