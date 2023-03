La UEFA e la European Clubs Association (ECA) hanno creato un. La notizia è stata ufficializzata oggi, a seguito di una riunione dell'ECA a Milano questa mattina, presieduta dal presidente del PSGLa nuova società avrà sede in Svizzera e mirerà a, scacciando di fatto lo spettro Superlega. Di seguito il comunicato ufficiale:“L'ECA svolge un ruolo primario nel sostenere la UEFA nei negoziati. Parliamo di, il che dimostra che il calcio europeo è di grande interesse. Molti sponsor vogliono raggiungere questo settore, il prodotto calcistico europeo è il migliore al mondo".“Oggi il primo tema è la solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia, ci saranno diverse iniziative, anche con i singoli club. Solidarietà anche nella distribuzione dei proventi, anche per i club che non partecipano alle competizioni. Non la chiameremmo solidarietà, ma investimento per il calcio”.“È importante per l'Italia ospitare un evento di questa portata. Essere qui a Milano con l'ECA, il board e discutere di questioni strategiche per il calcio europeo dei prossimi anni è fondamentale, anche per il calcio italiano.. L'intenzione è poi quella di allargare l'adesione all'ECA, che alla fine è l'unica vera associazione di club che rappresenta gli interessi dei club all'interno del calcio mondiale, e l'obiettivo è quello di avere un'associazione il più ampia e democratica possibile".