E' arrivata l'ufficialità: laLa sanzione è sospesa per i prossimi tre anni di settlement agreement, quattro nel caso di Roma e Inter. Gli altri club sono PSG, Monaco, Besiktas e Marsiglia.Il “Settlement Agreement” è una sorta di patteggiamento con il quale. In questo caso, la proposta arriva dalla UEFA, mentre nel caso del "Voluntary Agreement" si muove il club stesso. Del totale di 172 milioni, 26 devono essere forzatamente versati o sottratti (incondizionati), mentre i restanti 146 sono soggetti all'adempimento ai paletti dell'accordo con il massimo organo calcistico europeo.Milan (ITA) 15 milioni di euro totali, 2,0 milioni di euro incondizionatiJuventus (ITA) 23 milioni di euro totali, 3,5 milioni di euro incondizionatiFC Internazionale Milano (ITA) 26 milioni di euro totali, 4,0 milioni di euro incondizionatiAS Roma (ITA) 35 milioni di euro totali, 5,0 milioni di euro incondizionati"Il quadro dell'accordo transattivo è identico per tutti i club. Gli accordi transattivi coprono un periodo di 3 o 4 anni. Il loro scopo è accompagnare i club nel periodo di transizione tra i "vecchi" Regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario - Edizione 2018 e i nuovi Regolamenti sulle licenze per club e sulla sostenibilità finanziaria - Edizione 2022 (CL&FS) che saranno implementati in un approccio graduale come dall'esercizio finanziario 2023. L'obiettivo dei club è quindi quello di soddisfare pienamente i requisiti di stabilità (i.e. la regola dei guadagni calcistici), come definiti nel Regolamento UEFA Club Licensing and Financial Sustainability – Edizione 2022 al termine dell'accordo transattivo.. Si impegnano a raggiungere obiettivi annuali intermedi e all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non fossero raggiunti.