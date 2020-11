Aumenta il numero dei giocatori del Torino positivi al Coronavirus dopo gli impegni con le nazionali e in vista del match di domani contro l'Inter. Arriva ora il quarto giocatore positivo al Covid-19 dopo le nazionali, il secondo di oggi. Come detto, sono tutti giocatori che tornavano dalle rispettive nazionali. Anche questo quarto caso è asintomatico, dopo i due annunciati ieri dalla società.



IL COMUNICATO – “Il Torino Football Club comunica la positività al Covid-19 di un altro calciatore reduce dagli impegni della sua Nazionale. Il tesserato, che per precauzione era già stato isolato dal gruppo squadra, è attualmente asintomatico e seguirà tutto l’iter nel rispetto del protocollo sanitario”, si legge sul comunicato.