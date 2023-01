Cercato la scorsa estate anche dall'Udinese, l'attaccante argentino Enzo Copetti proseguirà la sua carriera in MLS. Il calciatore classe '96 lascia il Racing Club di Avellaneda per trasferirsi allo Charlotte FC: contratto fino al 2025 con opzione per la stagione successiva: operazione definita grazie a un'offerta superiore ai 5 milioni di euro.