Giampiero Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana

Il tecnico ha firmato un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione.

Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura a Leonardo Menichini le migliori fortune. pic.twitter.com/MzJEnQkBoH — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) 30 giugno 2019

Nuova avventura in panchina per: l'ex ct della Nazionale, la scorsa stagione alla guida del Chievo per quattro partite prima delle dimissioni e della rescissione del contratto,, che contestualmente ha annunciato l'addio di Leonardo Menichini. Per Ventura, contratto di un anno con la società campana.