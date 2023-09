Dopo lo scandalo che ha coinvolto la Nazionale femminile della Spagna e l'intera Federazione del calcio iberico (la RFEF) scoppiato a seguito del bacio sulla bocca dato dal presidente federale Rubiales alla calciatrice Hermoso nel corso della premiazione per il Mondiale vinto dalle Furie Rosse, saluta il commissario tecnico Jorge Vilda, del quale una parte dello spogliatoio ha denunciato atti non professionali e non consoni al contesto.