UFFICIALE: Werner resta al Tottenham

La notizia era già nell'aria. Ora è arrivata l'ufficialitàanche per la prossima stagione. L'attaccante tedesco infatti tornerà a Londra in prestito dal Lipsia, club da cui era arrivato nel mese di gennaio. Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale degli Spurs nella serata di oggi:"Siamo lieti di annunciare un accordo per Timo Werner che tornerà in prestito dall'RB Lipsia per la stagione 2024/25, con un'opzione per rendere l'accordo permanente. Acquistato in prestito dalla Bundesliga a gennaio, l'attaccante della nazionale tedesca è stato titolare nella squadra di Ange Postecoglou nella seconda metà della scorsa stagione. Con Heung-Min Son in nazionale e Dejan Kulusevski infortunato, Timo è entrato subito in azione, da titolare e ha realizzato il gol di Rodrigo Bentancur nel nostro pareggio per 2-2 contro lo United al suo debutto all'Old Trafford cinque giorni dopo il suo arrivo.

Timo, 28 anni, ha collezionato 14 presenze con noi nel 2023/24: 13 in Premier League, una in FA Cup. Ha contribuito con gol contro Brentford e Villa e tre assist in quelle 13 presenze in Premier League prima che un problema al tendine del ginocchio ponesse fine alla sua stagione all'inizio di maggio".