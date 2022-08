Georginio Wijnaldum è un nuovo giocatore della Roma. Non c'è ancora l'annuncio, ma il contratto è stato regolarmente depositato ed è visibile sul sito della Lega. Un altro grande colpo per Mourinho, che adesso dovrà alzare l'asticella per la stagione 2022-23.



Wijnaldum arriva in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 10 milioni in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.