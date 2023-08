Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Italian international Nicolò Zaniolo! — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 18, 2023

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale. Lche arriva in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray.Intanto il club turco ha già individuato il suo sostituto: il marocchino Hakim(30 anni ex Ajax), in arrivo dal Chelsea.