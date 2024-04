Passaggio di consegne in casanumero 2 al mondo nel ranking UCI. Dove corrono il belga Wout Van Aert e il danese Jonas Vingegaard, vincitore degli ultimi due Tour de France. L'anno scorso la squadra ha centrato un Triplete unico nella storia del ciclismo, vincendo anche il Giro d'Italia con lo sloveno Primoz Roglic e La Vuelta a Espana con lo statunitense Sepp Kuss.

Merijn Zeeman zal per 1 december 2024 officieel aantreden als Algemeen Directeur bij AZ.#AZ #TheFutureIsOurs