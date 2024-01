UFFICIALE: Zinedine Sidane firma per il Chivas di Guadalajara

E' tutto vero, non ci sono errori, o meglio, uno c'è, ma non è nostro. Sì perché è ufficiale che il Chivas di Guadalajara ha ingaggiato il giovane 17enne Zinedine Sidane Hernandez Quezada, che si chiama così perché il padre era un grande fan di Zizou. Il padre ha dichiarato a So Foot: “È un vero omaggio a Zinédine Zidane. Ho giocato a calcio in Messico e ho sempre avuto molto affetto per Francia e Brasile. E' un giocatore che mi ha davvero impressionato. Perché con una S e non con una Z? Perché al momento della registrazione all'anagrafe in Messico, l'addetto non l'ha scritto correttamente...". Per la cronaca, i fratelli si chiamano Eder Jair, in onore del brasiliano Jairzinho, e Jared Borgetti, in onore dell'attaccante messicano che segnò all'Italia nei Mondiali 2002.