Tra gli acquisti del Torino dell'ultima sessione di mercato c'è anche Samir Ujkani che, quest'oggi, si è così presentato in conferenza stampa:



“La storia e la tifoseria mi hanno spinto a venire qua. Stiamo parlando di una squadra di altissimo livello, quando c’era questa possibilità ho detto subito ‘sì’. Sono arrivato a Torino per dare una mano alla squadra: non siamo infatti in 11, ma in 25 che siamo pronti a dare il massimo per questa maglia. Ho trovato un gruppo fantastico, dei ragazzi che hanno voglia di imparare ogni giorno. Questa è una cosa molto positiva. Sono orgoglioso di essere qua e far parte di questa squadra. Vogliamo far divertire i tifosi".



Poi su Sirigu: "Sirigu? È fantastico, sia come uomo che come portiere. Sta dimostrando di essere uno dei migliori in circolazione. È un uomo vero, è cresciuto molto da quando l’ho conosciuto. Anche lui ha tanta voglia di imparare e di lavorare".



Poi sulla sua Nazionale: "La Nazionale del Kosovo? Esistiamo da 3 anni e abbiamo già la possibilità di andare agli Europei: stiamo vivendo un sogno”.