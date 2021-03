Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri ha dichiarato a Radio Rai: "Non ho ancora fatto il vaccino anti-Covid, anche se ho più di 80 anni. Ho chiesto al medico di famiglia e mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere, ma ancora non ho avuto risposte. Io voglio fare la fila, non voglio passare avanti a nessuno, però onestamente ho un po' di paura perché ancora non è arrivato il mio turno".