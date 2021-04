"La Superlega è una porcheria nei confronti del sistema calcio, anche ai livelli inferiori, pensata per risolvere i problemi economici delle squadre che hanno sbagliato tutto nella gestione delle società. E' una porcheria dal punto di vista sportivo e alla lunga si rivelerà un grave errore anche da quello economico. Questo è un duro colpo ai campionati nazionali". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri.



Ulivieri prosegue: "La Juve ha vinto molti campionati perché si è organizzata meglio, perché ha speso più soldi ma anche perché ha fatto molti debiti. Negli ultimi tre anni hanno fatto errori gravissimi indebitando la società. Juve, Inter e Milan verranno esclusi dalla Serie A? Credo verrà fatto, forse non da questa stagione. Non possono continuare a stare nella Serie A andando nella Superlega".