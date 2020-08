Rivoluzione sulla panchina della Juve. Via Sarri, dentro Pirlo e il presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri promuove la scelta della Juve: “Giusto mandare via Sarri? Questo non lo so - dichiara a Il Giornale -, la società molte volte fa delle valutazioni più ampie e bisognerebbe essere all'interno per capire cos'è successo o che tipo di valutazioni hanno fatto. Io posso valutare il tecnico e posso dire che Sarri è un grande allenatore e mi spiace per lui. Poi, ripeto, le scelte fatte dalla società sono anche dettate da altre dinamiche che non conosco sinceramente".“Immaginarsi che tipo di allenatore sarà non è semplice ma posso dire che sa tanto di calcio, questo sì. Posso immaginare che sarà un leader per come lo conosco e questo è un aspetto davvero fondamentale. Lui ha il suo credo, come ogni tecnico, e penso che cercherà di proporre un gioco equilibrato e divertente".“Ma sa se fossimo negli anni ottanta dove l’allenatore era solo sarebbe stato un conto, ma oggi ci sono staff numerosi con parte atletica, fisica, tattica. Oggi lallenatore è a capo di uno staff, dà le sue idee di calcio ma è molto aiutato da suo staff ma anche dalla società. Non penso sia stata una scelta azzardata ma un rischio ben calcolato".“Non esiste nel mondo che la Juventus non vinca nulla (ride; ndr). Io non sono tifoso della Juventus, sono della Fiorentina ma pensare che bianconeri non vincano nulla è difficile. Sono convinto che Pirlo farà molto bene e che porterà a casa sicuramente qualche titolo".