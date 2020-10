L'emergenza Coronavirus ha colpito il mondo del calcio. In questi ultimi giorni le due squadre protagoniste sono il Genoa con 20 contagi tra staff e giocatori e il Napoli, che ha affrontato i Grifoni settimana scorsa. Il Napoli ha riscontrato la positività di Elmas e Zielinski nei tamponi effettuati in questi giorni. Ma era comunque prevista la partenza alle 19:45 di questa sera per Torino in vista di Juve-Napoli di domani. Però c'è stato un blocco dell'ultima ora: la Asl 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l’isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni. Tutti dovranno restare nelle rispettive abitazioni per l’intera durata della clausura. A forte rischio la partita di domani sera contro la Juventus.