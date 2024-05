Ultima ad Anfield per Klopp: in lacrime al tributo dei tifosi del Liverpool VIDEO

Miren esta toma del You’ll Never Walk Alone de Anfield para despedir a Jürgen Klopp.



Eriza la piel, literal.



pic.twitter.com/9C0yHCtUVx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 19, 2024

Klopp holding back the tears. pic.twitter.com/TZjqEVljS6 — Samuel (@SamueILFC) May 19, 2024

. "Some journeys live forever", alcuni viaggi vivono per sempre, recita un cartellone, uno dei tanti messaggi dedicati dai tifosi all'allenatore che ha saputo riportare Anfield Road sul tetto d'Inghilterra e d'Europa.Il pomeriggio del tecnico tedesco è stato caratterizzato da emozioni forti, già da prima dell'inizio della partita, con il pullman accolto da un fiume di tifosi festanti. Poi è tempo di entrare nello stadio, che con una coreografia ha scritto lungo curva e tribuna "Danke Jurgen", grazie Jurgen.

Klopp saluta il Liverpool dopo aver aggiunto alla bacheca di Anfield una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per Club, una Premier League, una FA Cup, un Community Shield e due Carabao Cup, l'ultima delle quali quest'anno, battendo il Chelsea per 1-0 in finale.