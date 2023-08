Dopo il debutto nell'ultima sessione di mercato a gennaio scorso, i riflettori degli ultimi giorni di trattative e affari si riaccendono su Roma, per le giornate di giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre."Il 31 agosto e 1 settembre 2023 Roma vedrà riunitiLa Lama in viale Europa 287, per dar vita agli ultimi „colpi di mercato“ della sessione ufficiale estiva.Giovedì e venerdì prossimi, infatti, nella città eterna avrà luogo. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio Comune di Roma, FIGC, LNPB, Lega PRO oltre che delle FIDS – Federazione Internazionale Direttori Sportivi, Associazioni TFF – The Football Forum, AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. “Title sponsor” sarà per la seconda volta Rabona Mobile”.Nelle parole di Alfonso Morrone, presidente ADICOSP “Prosegue con la chiusura estiva l’edizione romana del calciomercato. La prima edizione è andata molto bene, in questa seconda, l’obiettivo è di continuare con una crescita in termini di contenuti, perché, di riflessione e di aggiornamento su temi fondamentali del mondo del calcio. Sono stati invitati nei vari workshop il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente AIC Umberto Calcagno, la Vice Presidente Vicario CONI Silvia SALIS, oltre a esponenti politici, operatori di mercato e professionisti del settore".Dopo il taglio del nastro delle 9,30 in presenza delle Istituzioni, la giornata del 31 agosto si aprirà ufficialmente alle 10,30 con l'incontro dal titolo “Verso la Sostenibilità nel calcio: dalle Istituzioni ai Club attraverso modelli e best practice”;. Nel pomeriggio alle 15,00 "Lo Sport contro il bullismo ed il disagio giovanile" patrocinato dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, alle 16,00 "L’Empowerment Femminile, storie di leadership nello sport" e alle 18,30 Presentazione della maglia della Nazionale Italiana Direttori Sportivi NIDS.Non solo trattative ufficiali di calciomercato, però. Per tutti i professionisti del settore, si susseguiranno Meetings di alto profilo nazionale ed internazionale ed anche eventi a scopo benefico come la seconda edizione de. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “The Shadow Project” che combatte la violenza sulle donne.Per la mattina del 1 settembre, poi, alle ore 10,00 "", per seguire alle 11,30 "Il Sistema Sport: governo strategico delle relazioni tra impatto e policy" patrocinato da FERPI.Nel pomeriggio, si concluderà la rassegna dei workshop con l'incontro su "". Infine, alle ore 20 si chiuderà ufficialmente la porta del calciomercato.