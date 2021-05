Ultrà. Si chiama così l'ultimo singolo di Pagano, uscito ieri venerdì 30 aprile per The Prisoner Records (distr. The Orchard) ULTRÀ, il nuovo singolo di PAGANO. Una canzone "urban indie pop" con la quale vuole raccontare "quello che non c'è più e di quello che non c'è mai stato - racconta Pagano - Il coraggio di affrontare la vita insieme e di lottare sempre nonostante il risultato, con coerenza e mentalità. Gli ultrà siamo tutti noi abbandonati, che nonostante tutto e senza alcuna spiegazione razionale continuiamo a vivere la vita di tutti i giorni. Proprio come un gruppo di tifosi in una trasferta nebbiosa a metà novembre seguono la loro squadra del cuore sapendo che perderà. Perché a tifare una squadra che vince son buoni tutti".



CHI E' - Genovese classe '90 e tifoso del Genoa, Pagano ha ereditato la passione per la musica dai genitori che in casa hanno sempre avuto pianoforte e chitarra. Nel 2008 ha fondato un gruppo insieme ad alcuni amici, i Wrong Side, poi sciolti nel 2018. Inizia la nuova avventura da solista scrivendo in italiano, e a marzo 2020 ha debuttato con il suo prim singolo 'Vestiti bene'.