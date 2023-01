Paganese-Casertana, serie D. Scontri tra tifoserie, in fiamme un bus che trasportava tifosi ospiti pic.twitter.com/4v6B388nbb — Salva (@saIva___) January 22, 2023

A margine del match fra, Serie D, si sono verificati violenti scontri tra gli ultras delle rispettive squadre. Fra i risultati, è stato dato alle fiamme un pullman (ancora da chiarire se si tratti di un pullman che trasportava tifosi ospiti o se fosse il pullman della squadra ospite). Tra le vie del centro dell'Agro nocerino sarnesea ridosso di alcune abitazioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco.(programmato per le 15.30). A Pagani sarebbero arrivati oltre cento tifosi della Casertana che, come da comunicato diramato dal club, in seguito alla riunione del tavolo tecnico inerente l’incontro, sono stati seguiti dagli organi preposti dall’uscita Autostrada A30 Nocera-Pagani fino al parcheggio adiacente settore ospiti dello Stadio Torre.Sul posto idel battaglione Bari, con rinforzi che arrivano anche da Salerno, con il supporto dell'Arma locale.Notizia in aggiornamento