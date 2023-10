Lazio vaffanculo pic.twitter.com/Is3vhKbROV — North Curve Celtic (@NCCeltic) October 3, 2023

Lagiocherà a Glasgow, contro il, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e gli oltre 900 tifosi biancocelesti attesi al Celtic Park troveranno un ambiente che si preannuncia infuocato. La, gruppo ultras deiscozzesi, ha scritto un lungo comunicato sui social dal titolo '', nel quale lancia un appello al resto dello stadio tirando in ballo anche stereotipi di natura politica: "Mercoledì affrontiamo la Lazio in una partita da vincere per mantenere vive le nostre ambizioni europee per la stagione. L'ultima volta che li abbiamo incontrati li abbiamo battuti e ribaltati in casa e in trasferta. In entrambe le occasioni, il sostegno dato alla squadra l’ha fatta passare attraverso due partite combattutissime. Lo stesso sforzo sarà richiesto dagli spalti mercoledì.. In assenza di tifo tradizionale, incoraggiamo i tifosi a portare i propri colori per l’occasione e ricordare al mondo – ma anche al nostro board – perché il Celtic non è un club come gli altri".