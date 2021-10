Gli ultras del Beitar Gerusalemme, noti per la loro intolleranza, non si smentiscono mai. Gli aderenti al club "La Familia", durante la partita contro l’Hapoel Tel Aviv, si sono resi protagonisti di una rissa con altri supporter del loro stesso club, per l’inclusione nella formazione del giocatore Youssouf Kamso Mara, originario della Guinea e musulmano. I sostenitori di Kamso Mara hanno poi denunciato di essere stati assaliti a pugni e calci, fra gli aggrediti anche una donna invalida, poi ricoverata in ospedale. Il commento: "Nei nostri spalti non c’è posto per donne ed invalidi"