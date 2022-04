Più di 1500 tifosi norvegesi sono arrivati e sono attesi aper la sfida di Conference League di domani che vedrà il Bodo/Glimt affrontare i giallorossi di José Mourinho. Temendo la possibilità di scontri e pugnalate,. Nel farlo, però, sono cascati in luoghi comuni celebri all'estero e legati all'Italia.Cari tifosi della Roma.Giovedì sera giochereme entrambi in una partita di calcio. Molti dei nostri tifosi norvegesei sono preoccupati che ci potranno essere molti scontri e pugnalate fra di noi, quindi ascoltate questo appello.Nel corso di molti anni abbiamo condiviso molto. L'Italia ci ha dato ristoranti brillanti come l'Orion e il Fellini. Ci avete dato il Chianti e gli Spghetti alla Capri. Noi vi abbiamo dato l'acquavite (un liquore) e lo stoccafisso. La nostra amicizia e collaborazione risale ai tempi di Re Sverre.Quindi, facciamo che la nostra battaglia sia in campo, e se necessario negli spogliatoio se servisse, ma siamo amici prima e dopo la partita.GrazieGlimt i Steigen