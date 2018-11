Negli scorsi giorni, agenzia di intermediazione sportiva specializzata nella ricerca di sponsor per club calcistici,proponendogli una collaborazione per trovare nuovi finanziatori in grado di partecipare ai costi di ristrutturazione dello stadio del club più titolato e famoso al mondo.Da qualche settimana il Real Madrid è alla ricerca di una partnership con un brand forte in grado di poter sponsorizzare i lavori di riammodernamento del mitico Santiago Bernabeu ma di fronte alla società spagnola si è posto un grande ostacolo: il peso di quel nome. Da una parte il fascino e il prestigio del binomio Real Madrid / Santiago Bernabeu che riecheggia tra i tifosi di calcio di tutto il mondo e che richiama generazioni di campioni oltre che sfide memorabili; dall'altra parte, la necessità degli sponsor di voler essere accostati al marchio della casa blanca dando il proprio nome allo stadio. Un vero e proprio rompicapo che la Sport Man è convinta di riuscire a risolvere.L'agenzia, tramite il suo chief-managerha proposto una collaborazione con Perez convinta di poter soddisfare le necessità del numero uno madrileno. D'altra parte la società toscana è da tempo un'azienda leader in Europa ed ha già in agenda una serie di incontri con diversi imprenditori internazionali in grado di rispondere con favore a questa operazione.A tal proposito, e a conferma della effettiva bontà della collaborazione, questa mattina il Real Madrid ha chiesto un incontro con Sundas per vagliare la proposta fatta e valutare la fattibilità dell'operazione.La Sport Man di Alessio Sundas è pronta a scendere in campo al fianco del club più titolato al mondo per un'operazione di portata storica.