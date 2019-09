L'Inter si porta al primo posto a punteggio pieno e batte la grintosa Udinese di Tudor anche grazie all'ingenuità di De Paul, che sul più bello lascia i propri compagni in dieci uomini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter se ne va con il suo piccolo grande top player, Stefano Sensi, e l’aiuto non richiesto di De Paul. Se ne va con tre successi su tre: non erano il massimo gli avversari fin qui, il campionato è ancora lunghissimo, ma aspettando il Torino - che domani sera può raggiungerla - i nerazzurri hanno almeno due punti sulla prima inseguitrice, al momento la Juve”.