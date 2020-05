Non solo Giulia De Lellis e il suo tira e molla fra Iannone e Andrea Damante. C'è un'altra De Lellis, Lucrezia, che sta cercando la propria via per il successo. Le due non sono parenti, ma hanno in comune il fatto di essere seguitissime sui social anche grazie a foto che non passano inosservate.



Lucrezia è bellissima, mora, mediterranea e con un fisico bombastico. In passato ha dichiarato che: "​Mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo vorrei fare l’attrice sarebbe un sogno per me". Per ora sembra sia ancora single anche se lei stessa ha confermato: ​"È difficile riuscire a trovare qualcuno disposto ad accettare i miei spostamenti senza mettermi i “bastoni tra le ruote” e tutta la gente che ci prova sul mio profilo...".



Sicuramente con le foto postate e che vi mostriamo nella nostra gallery, la fila per lei, negli ultimi anni, è di certo aumentata.