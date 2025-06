Un altro Bellingham a Dortmund: Jobe firma con il Borussia

Colpo di mercato del Borussia Dortmund, che si prepara ad accogliere un altro Bellingham dopo Jude - passato al Real Madrid nell'estate 2023 dopo oltre 90 presenze con il club tedesco tra il 2020 e il 2023:da parte dei gialloneri del classe 2005, fratello minore dell'attuale numero 5 dei Blancos.- Lo conferma Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo su X: "Jobe Bellingham al Borussia Dortmund, ci siamo! 33 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di euro di bonus per il Sunderland e anche una percentuale sulla futura rivendita del 15%. Una vendita record per il #SAFC e una cifra enorme dopo il rifiuto di un'offerta iniziale di 20 milioni di euro. Ottimo acquisto per il BVB. Un altro Bellingham a Dortmund!".

