Paulo Sousa lo aveva incoronato, lanciandolo con i grandi ma senza mai farlo esordire. Abdou Lahat Diakhatè non continuerà con la Fiorentina. Dopo essere cresciuto nel vivaio viola, il senegalese - rimasto poi in Primavera negli ultimi anni, alternando alti e bassi - non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno per motivi economici: sarà ceduto al Parma già a gennaio, con la società toscana che manterrà una percentuale sulla futura rivendita-