Bella notizia in casa Ibrahimovic. In attesa di ufficializzare il suo ritorno al Milan, Zlatan può festeggiare: suo figlio, Vincent, è stato convocato per la prima volta dall'Under 15 della Svezia.



PRIMA VOLTA - Classe 2008, come gli altri convocati, il giocatore delle giovanili del Milan sarà aggregato al ritiro dal 4 al 7 dicembre, come riporta la testata svedese Sportbladet. Il selezionatore della nazionale, Axel Kjäll, ne ha parlato così: "È un centrocampista centrale bravo nei passaggi, bravo ad orientarsi in campo e anche un buon rifinitore. Capisco che ci sarà scalpore intorno alla scelta di Vincent, suo padre è stato uno dei migliori giocatori svedesi di tutti i tempi". Anche l'altro figlio di Zlatan, Maximilian, è un giocatore: ha 17 anni, è anche lui al Milan e in precedenza ha giocato per le giovanili dell'Hammarby. I riflettori questa volta però sono su Vincent. Ci sarà insomma un nuovo Ibrahimovic in maglia Svezia, la leggenda continua.