Dopo Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti un altro protagonista del Milan dei tempi d'oro potrebbe presto approdare nella Genova rossoblù.



Secondo quanto riporta l'edizione ligure di Repubblica, il Genoa starebbe infatti pensando di portare a Pegli il dottor Rodolfo Tavana, per oltre vent'anni medico sociale del club di Silvio Berlusconi.



Tavana, che in rossonero ha collezionato 21 trofei in Italia e all'estero, prenderebbe il posto di Piero Gatto, lo storico medico rossoblù che qualche giorno fa ha rimesso il proprio incarico.