Ricordate, che cinque anni fa arrivò in semifinale di Coppa Italia e nella partita d’andata tenne testa al? E quella del, che due edizioni dopo venne eliminato nei quarti dall’addirittura ai rigori? Ecco, conservate queste favole nella vostra memoria perché non si potranno ripetere: la Lega di Serie A ha deciso che; la decisione è presa, manca solo l’ufficialità.Tante volte abbiamo raccontato con ammirazione le storie delle squadre di terza o quarta serie che insono arrivate a confrontarsi con le big del calcio mondiale. E abbiamo detto: mandiamo anche noi le grandi a giocare sui campi di provincia. Pensate a: un regalo al calcio della passione, dell’amore, della gente. Invece inabbiamo sempre e solo pensato a evitare che le squadre principali rischiassero di essere eliminate anzitempo. Devono essere salvate fino ai quarti di finale in modo cheDi conseguenza le grandi debuttano agli ottavi di finale e per tanti anni hanno avuto il privilegio di giocare in casa, così - a meno di sconquassi - non si stancano e vanno avanti.Ora si è andati oltre, con questo nuovo schiaffo al calcio che conserva ancora un po’ di umanità.. Che tristezza.@steagresti