Gli ultimi giorni di mercato sono sempre i più frenetici: trattative che saltano, altre che vengono messe in piedi e affari che nascono a poche ore dal gong. Nelle ultime 24h all’hotel Sheraton di Milano c’erano dirigenti, procuratori e colleghi pronti a intercettare ogni notizia.- Origini italiane dalle quali nasce la passione per il calcio: "I miei bisnonni erano siciliani, io ho una casa nelle Langhe" ha raccontato durante la conferenza allo Sheraton. Chissà se dopo il mercato si è concesso un po' di relax sulle colline piemontesi..., Lucarelli annuisce: "Stiamo solo definendo la formula". Passa qualche ora e... taaac: il Parma annuncia Maxime Busi. E Krause sorride da lontano.- Ma mica finisce qui, perché i gialloblù sono scatenati e ufficializzano un acquisto dopo l'altro: Mihaila, Cyprien, Nicolussi Caviglia, Osorio e appunto Busi. Marcello Carli e il telefono sono una sola cosa: chiamate, messaggi, smorfie e cenni d'intesa con i suoi collaboratori. Il ds e il suo vice fanno il mercato,, con la sveglia che suonava nel cuore della notte per essere aggiornato su tutte le trattative nonostante il fuso orario. Gira in lungo e in largo l'albergo, ogni tanto si avvicina ai dirigenti gialloblù - con traduttrice al seguito - per fare il punto sul mercato.- Qualche parola sottovoce guai a farsi sentire dai giornalisti presenti, poi l'ok decisivo. Parte l'affondo! Si prova lo scambio Gervinho-Pinamonti. Carli e Lucarelli al lavoro, nel mezzo una cessione: "Presidente, abbiamo chiuso Siligardi in prestito al Crotone ma paghiamo noi una parte dello stipendio"., agente - tra gli altri - di Andrea Conti. Al Parma serve un terzino destro per sostituire Darmian, colloqui fitti tra l'agente e il ds gialloblù. Conti al Parma? Carli storce il naso, non si fa.- Gli affari dei gialloblù si spostano all'interno dell'hotel, su un divano della hall Carli è insieme al ds del Torino Vagnati.Noi no, e avevamo ragione. La trattativa era quella, ma dopo 10' si riapre l'ascensore con Carli che trascina il suo trolley verso l'uscita e Lucarelli insoddisfatto: "Non abbiamo trovato l'accordo". Pazienza, non è bastato per togliere il sorriso dal volto di Krause. Una giornata che il presidente del Parma ricorderà per sempre: il suo primo calciomercato vissuto da vicino tra telefonate, corse dell'ultimo minuto e fitte chiacchierate. Un americano allo Sheraton, che per 24h è diventato il (suo) paese dei balocchi.