. Gli inizi, infatti, sono stati complicati: soli 15' nelle prime tre uscite, fino alla sorpresa nel derby. Giampaolo lo schiera titolare nella Stracittadina, lui convince tutti con la sua vivacità e si prende la maglia da titolare in 4 delle successive 5 gare, dove timbra anche un pregevole gol contro la Fiorentina. La vera consacrazione, però, non arriva mai: a ottime prestazioni fanno seguito gare opache e sottotono.La medicina del Milan, però, si chiama Zlatan Ibrahimovic.. Di gol, però, ne arriva solo uno, a Cagliari. Da lì a poco, anzi, arriva una serie di panchine a causa dell'esplosione di Rebic.Una doppia doccia fredda per un ragazzo giovane, alla prima esperienza in un top club. Eppure, i pensieri del Milan non cambiano: nessuna volontà di cederlo (salvo offerte da almeno 40 milioni), la società punta su di lui e lo ritiene il profilo ideale.