. Dopo settimane di tira e molla, lo svedese accetta il contratto di sei mesi a 3 milioni di euro, dando così il via a una seconda avventura rossonera che si rivelerà essere straordinaria. Un annuncio tanto atteso quanto difficile, a lungo invocato da Boban e Maldini dopo il pesantissimo e umiliante 5-0 subito pochi giorni prima a Bergamo. La storia, un anno dopo, è ben nota: 22 gol in 30 partite, squadra ribaltata e clamorosamente migliorata.Il Milan ha dimostrato di essere diventato ormai maturo, quasi indipendente. Viaggia, forte e in modo convincente, anche senza il suo faro, ma è indubbio che Pioli segua minuto dopo minuto il countdown. Non quello verso Capodanno, bensì verso il rientro di Zlatan. Che nove giorni fa si è fermato di nuovo per una soffusione emorragica al muscolo soleo., a un mese esatto dallo stop.. Lo svedese ha più volte chiamato il rinnovo con simpatiche battute verso Maldini, che non ha mai nascosto la volontà del club di proseguire con l'attaccante. Lo stesso ha fatto Mino Raiola ("Ibra può rinnovare"), a cui ha fatto eco proprio Ibra nei giorni scorsi: "Se voglio restare al Milan a vita? Dico che sto veramente bene, però si vedrà. Giocare la Champions? A chi non piacerebbe… se posso restare, lo faccio".. Un anno di Ibra, l'uomo che ha svoltato il Milan.