C'è un film che racconta la storia di Vince, partito dal nulla e diventato giocatore dei, dopo dei provini a cui partecipò quando aveva già 30 anni e senza mai aver giocato a livello professionistico. Romanzata, made in Disney, il protagonista è interpretato da Marke la pellicola si chiama. Uno che non si piega mai, spinto dagli amici a mettersi in gioco e per 3 anni Wide Receiver degli. La sorpresa dellaSapeva fare un po' tutto, il giovane dell'Anderlecht, sempre con la stessa intensità. "Non lo conoscevo, poi ho visto che faceva bene ovunque giocasse. Terzino, esterno, trequartista..." le parole di Maldini. Arrivato dal nulla, tra lo stupore italiano ma anche belga, in quanto non un predestinato con la strada in discesa,Scetticismo iniziale cancellato, gerarchie scalate, fino ad arrivare alla nazionale maggiore., sia per lo spirito, simile a quello di Vince, l'uomo che non si spessa, sia per i numeri: già, perché le 4 sconfitte maturare in campionato da quando è arrivato il 56 in rossonero sono arrivate senza di lui. In panchina contro Inter e Genoa la scorsa stagione, fuori per infortunio contro la Juventus, out per squalifica con l'Atalanta, ha messo insieme, in un anno,Con un valore di mercato raddoppiato: arrivato per 7, ora ne vale almeno 15. Ed è destinato a salire ancora...