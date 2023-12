, 21 anni, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, un idolo. Era tutto. Lo guardavo con amore e ammirazione. Questo, non so trovare altra espressione. Però provi ad andare avanti, pensi a cosa avrebbe detto o fatto lui. In famiglia eravamo già unitissimi ora lo siamo ancora di più. E poi c’è mamma che è una chioccia per tutti noi.Vale per tutti noi figli. È bellissimo risentire la sua voce, vedere le immagini. Ma sale anche il magone… Nella mia camera papà è dappertutto: sui muri, sul comodino, ovunque.Io sono tifoso della Lazio da sempre e anche della Stella Rossa. La Curva mi ha regalato il bandierone con il volto di papà. Lo porto tutte domeniche per farlo sventolare. Nel 2019 SinisaSe vai alla Roma non posso più uscire! E lui mi hai risposto: meglio così stai a casa e non fai cazzate".Sapevo che era grave, ma conoscendolo non ho mai immaginato che potesse privarmi di lui. Per me era invincibile, invulnerabile. Dopo il primo trapianto si era ripreso alla grande. A Bologna si svegliava alle 6 di mattina, andava a correre per 11 chilometri, allenava la squadra e poi faceva palestra. Era attento all’alimentazione. Sembrava un robot.Papà ti trasmetteva una forza assurda. Una settimana prima di morire, anche se stanco e provato, andava a camminare per chilometri. E se vedendolo affaticato gli porgevo il braccio o volevo dargli aiuto, mi diceva: no, spostati, faccio da solo. Anche nei momenti di maggiore difficoltà, non l’ho mai visto fragile.