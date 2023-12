È passato un anno e come spesso accade in casi come questi, viene facile dire “sempre ieri”. 365 giorni fa ci lasciava Sinisa Mihajlovic dopo quattro anni di lotta feroce contro la leucemia, fatta di cure e reazioni alla malattia. Tutto inizia nel 2019, quando Miha avvertein Sardegna. “Troppo sforzo”, il primo pensiero che gli balena in testa. Rientrato a Bologna, i medici del club gli consigliano degli approfondimenti. La diagnosi è devastante. Sinisa non si nasconde, va in conferenza stampa e parla.. “La malattia è attaccabile, la affronterò faccia a faccia”. Quindi le cure, il volto segnato dalla chemioterapia, ma con un barlume di speranza, col rientro in campo ad agosto 2019., più saggio e comprensivo,. Pare migliorare anche fisicamente: ride e scherza come accaduto nel siparietto con Walter Zenga dopo Bologna-Cagliari. Bisticcia con Gasperini in Bologna-Atalanta. Sembra essere tornato lui, nella sua forma più pura. Poi a marzo 2022 un’altra doccia fredda. “In questi anni la mia ripresa è stata ottima - dice in conferenza stampa - ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde: e dalle ultimi analisi, sono emersi campanelli allarmanti che fanno pensare che la leucemia possa riemergere”. A settembre arriva l’esonero per motivi tecnici. Il 16 dicembre la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire:- In occasione di Bologna-Roma, Joey Saputo ha invitato la moglie Arianna al Dall’Ara, dove il tecnico sarà ricordato. Thiago Motta ha anticipato tutti esprimendo un pensiero per il suo predecessore: “La cosa importante è che nella difficoltà ci ha mostrato di non arrendersi mai, questo rimarrà non solo per me ma anche tante persone, per la gente e per i nostri tifosi che hanno avuto la fortuna e il privilegio di condividere momenti belli con lui”. La moglie Arianna, tramite il Corriere della Sera, ha ricordato i giorni più duri: ". Non sapevo se dirglielo. Mi sono confrontata con tutti e cinque i figli. Solo con loro, non l'ho detto a nessun altro, neanche a mia madre. Insieme,. D'altra parte, lui non ci ha mai chiesto se ce l’avrebbe fatta, ha sempre lottato perché era”. Non poteva essere ritratto nel modo migliore, un guerriero nato che ha lottato per sé stesso e per gli altri.: una battaglia, in una guerra troppo grande per chiunque, che