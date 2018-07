Mirtha Legrand, celebre attrice argentina, nel corso di un'intervista a La Nacion, rivela un aneddoto piccante che riguarda Diego Armando Maradona e Wanda Nara, attuale moglie e manager di Mauro Icardi. La storia riguarda il presunto (ma sempre smentito dai diretti interessati) flirt avvenuto anni fa fra il Pibe de Oro e la (allora) soubrette argentina.



Racconta Mirtha Legrand: "Fui testimone uditiva del loro incontro. Mi ricordo che a volte si era parlato di qualche loro uscita. Io stavo pranzando a Mar del Plata, sulla Costa Galaba, e quando stavo per uscire mi si avvicinò lei che mi disse "Perché non mi inviti nel tuo programma?". Io le risposi: Sei quella che è stata con Maradona? Ieri notte non mi avete fatto dormire".



"Io ero nella suite presidenziale, vicina a loro, e non si poteva dormire per il rumore - prosegue -. Si muovevano i mobili, non so cosa facevano. Questo racconto è vero e accadde tanti anni fa. Fui testimone uditiva dell’incontro".